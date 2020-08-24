شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بايرن ميونخ يتخلون عن الإجراءات الاحترازية في احتفالهم بدوري الأبطال (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل عشاق بايرن ميونيخ الألماني بفريقهم عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء الأحد، بفوزه بهدف كينجسلي كومان، على منافسه في اللقاء النهائي باريس سان جيرمان خلال اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ولم ينتظر لاعبو الفريق الألماني العودة إلى وطنهم، وقاموا بالاحتفال في غرف خلع الملابس بأشكال مختلفة منها الرقص والغناء وشرب الشامبانيا، ضاربين بالإجراءات الاحترازية الواقية من فيروس كورونا عرض الحائط.