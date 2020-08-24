شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ تحت ولاية هانز فليك.. 13 فوز متتالي في دوري الأبطال و49 هدفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نادي بايرن ميونخ الألماني صفحات الرياضة العالمية وعلى رأسهم الصحف الألمانية التي تسابقت في مدح «البافاري» خاصة وأنه نجح في التتويج بالثلاثية، بداية من الدوري الألماني، ثم كأس ألمانيا، وأخيرًا «التشامبيونزليج» على حساب باريس سان جيرمان، وفي بطولة هزم فيها برشلونة بثمانية أهداف.

وقال موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن الفريق الألماني تمكن من العودة لدوري أبطال أوروبا بعد آخر بطولة فاز بها عام 2013، ولكن هذه المرة مختلفة لأنه فاز بالدوري والكأس من قبل خلال موسم كروي صعب توقف فيه النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا الذي هاجم العالم وأوقف الكرة.

وأضاف التقرير الألماني: «بايرن يتوج كأفضل فريق في أوروبا، فمنذ أن تولي هانز فليك منصبه كمدرب في 3 نوفمبر 2019، حققت آلة البافاري 33 فوزًا في 36 مباراة، فضلًا عن أن بايرن ميونخ، أول فريق على الإطلاق يلعب الموسم المثالي في دوري أبطال أوروبا، انتصر في جميع المباريات البالغ عددهم 13 لقاء بالبطولة مسجلا 49 هدفًا».