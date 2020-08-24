شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ «يقهر الفرنسيين» في طريقه للتتويج بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق بايرن موينيخ الألماني عقدة الفرق الفرنسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تتويجه باللقب على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد للجناح كينجسلي كومان، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد.

ويعد الفريق البافاري «قاهر الفرنسيين» بكل جدارة، حيث تمكن في دور نصف النهائي من هزيمة ليون الفرنسي بثلاثية دون رد، ثم أخيرًا توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وصل للقاء النهائي لأول مرة في تاريخه منذ إنشائه.