شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرؤوف يرد على بلال: مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد احمد عبد الرؤوف المدرب المساعد في الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على احمد بلال بشأن هجوم وانتقاد الأخير للمهاجم مصطفى محمد.

وقال أحمد عبد الرؤوف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: "لا يجوز أن تصرح أنك لا تشاهد مباريات الزمالك وتقيم مصطفى محمد لأنه لابد من مشاهدة اللاعب حتى يكون لديك تقييم حقيقي".

أضاف أحمد عبد الرؤوف أن مصطفى محمد المهاجم رقم واحد في مصر بشهادة الجميع وعلينا أن نؤكد ان دوره في المباراة كان مهماً للغاية وكان لابد أن يكون لديه رؤية حقيقية عن اللاعب بعيداً عن الانتماء.

وأوضح أحمد عبد الرؤوف أن النادي يمتلك 7 صفقات جيدة وليس ناشئين قدموا أنفسهم بشكل جيد خلال الفترة الماضية وعلينا ان نشيد بأنهم منحوا الزمالك روحاً جديدة ودفعة قوية خلال الفترة الحالية.

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واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.