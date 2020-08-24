شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرؤوف: وليد سليمان لاعب مؤذي وله سوابق كثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احمد عبد الرؤوف المدرب المساعد في الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن تاريخ وليد سليمان نجم الأهلي كلاعب مؤذي وسبق له ان تسبب في أذى لأكثر من 4 لاعبين.

وقال أحمد عبد الرؤوف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر إنه حذف البوست من السوشيال ميدياً لأن وليد سليمان قام بزيارة محمد عبد الشافي.

تابع أن هناك فارق بين لاعب يلعب بقوة وآخر مؤذي فلا تجد خلفية لطارق حامد قام بإيذاء لاعب وهناك لاعبين سابقين تعرضوا لإصابات قوية مثل كسر ساق حسام حسن وأيضاً آخرون تعرضوا لارتجاج في المخ، واليوم نجد محمد عبد الشافي كسر بالترقوة وهي أمور يجب ان يراجع نفسه فيها.

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وأكد أحمد عبد الرؤوف أن وليد سليمان على المستوى الشخصي انسان محترم ولا احد يجد له أي أمر خارج بعيداً عن الملاعب.

حرص وليد سليمان، جناح الأهلى، على تهنئة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، بالفوز فى مباراة القمة 120، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، قائلاً له:"احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له عبد الشافى عدم وجود أزمة بعدما تعرض لكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء القمة.

وحرص وليد سليمان على زيارة عبد الشافى فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء الأمس بين الأهلى والزمالك بكسر في الترقوة .