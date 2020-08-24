شكرا لقرائتكم أحمد عبد الرؤوف: شخصية لاعبي الزمالك ظهرت وكارتيرون وضع السيناريو وتحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد في الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن هناك تفاصيل كثيرة دفعت القلعة البيضاء تظهر في القمة بهذا المستوى.

أضاف أحمد عبد الرؤوف خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر: "في البداية بدأنا الاستعداد بقرار المعسكرات المغلقة والمباريات الودية والرسمية بعدها في الدوري المصري بالرغم من غياب عدد من اللاعبين المهمين مثل بن شرقي ومحمد أوناجم".

أوضح أحمد عبد الرؤوف أن مباراة الزمالك تتلخص في الدقائق العشر الأخيرة التي لعب فيها الفريق بدون لاعب مهم مثل محمد عبد الشافي الذي تعرض للإصابة.

وقال أحمد عبد الرؤوف: "شخصية لاعبي الزمالك ظهرت في الأوقات الصعبة بالمباراة وأن محاضرة المباراة التي قام فيها كارتيرون بشرح الخطة للاعبين هي نتائج طبيعي لما شاهدناه في الملعب".

Advertisements

تابع أحمد عبد الرؤوف: "هناك أشياء فرضت علينا في المباراة منها شكوى حازم إمام وأحمد سيد زيزو وحازم إمام من الام بين الشوطين".

وقال: "لعبنا على تقدم مدافعين الأهلي الأيمن والأيسر لأن المنافس يعتمد على الاندفاع الهجومي وكانت هناك مساحات كبيرة في ظهر على معلول ومحمد هاني".

تابع أن فايلر اعتمد على خطته المعتادة وهذا جعله لا يمتلك أوراق كبيرة في الملعب على الدكة للاستفادة منها وما حدث سيناريو توقعه كارتيرون من البداية وتحقق على أرض الملعب.