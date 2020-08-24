شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يغلق صفحة الحدود ويبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طوى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة ديديه جوميز، صفحة مباراة حرس الحدود التى أقيمت مساء الأحد على ستاد المكس فى ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة طنطا المقرر لها الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة.

ويستعيد الدراويش لاعبه أسامة إبراهيم، الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة.

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وفى سياق آخر، انتظم التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى فى تدريبات فريقه عقب وصوله للإسماعيلية مساء السبت، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقى اللاعب عروض مغرية للانضمام لأحدها فى الموسم الجديد.