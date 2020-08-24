هشام حنفي: علامات استفهام حول استمرار لاعبين في الأهلي رغم عدم مشاركتهم لمدة سنتين

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، وجود تحقيق من مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال "حنفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" انه يجب محاسبة فايلر بعد الهزيمة أمام الزمالك، والأهلي لم يستغل ارتباك لاعبي الزمالك خلال الربع ساعة الأولي، والمدرب السويسري كان تائه.

وأضاف: لا أخشي أحدًا، وحديثي لمصلحة النادي الأهلي، وعندما كنت أعمل فى قناة النادي خلال فترة محمود طاهر، لم يتحدث معي أحد بسبب هجومي على المجلس.

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وفاز الزمالك على الأهلي 3-1 أمس فى الجولة الـ21 ، فى القمة 120 ، التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة ، ضمن منافسات الدوري المصري .

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاربعاء القادم ، علي ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22 .