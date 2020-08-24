أعرب الكابتن محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،عن استيائه بسبب الهجوم العنيف الذي يتعرض له نجله علي حسب قوله.
وأضاف والد مروان محسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار" : انا خايف على ابني يجراله حاجة وساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه.
وتابع: ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة, موضحا ان "مروان" وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين.
وأوضح إن من يهاجم نجله مجرد صبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجانب بعض المحللين الهواة موضحًا أن مروان نجم نجوم جيله ويلعب أساسيًا في جميع المنتخبات
وأختتم "حديثه" قائلا: لماذا يهاجمون مروان بهذه الطريقة الشرسة؟ هو لم يبحث عن المال ولو أراد الرحيل إلى بيراميدز أو الزمالك لذهب منذ البداية بل بالعكس لم يضع أي شروط لتجديد عقده".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه بعد مبارة القمة..والد "مروان محسن": مروان نجم جيله.. ومن يهاجمه مجرد صبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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