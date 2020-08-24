مدحت شلبي يبرئ نفسه: فوز الزمالك بثلاثية قهر للأهلي..وثنائي الأبيض هاجمني إرضاء للسوشيال ميديا

أكد الإعلامي مدحت شلبي، إن هدفه من التعليق على المباريات بشكل عام، إمتاع المشاهدين، خاصة وأن المعلق الرياضي وسيلة لإخراج المشجعين من حالات الكآبة.

وأضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن القناة الناقلة، للمباراة طالبته بالتعليق على القمة ورحب على الفور، مؤكدا أنه تشرف بالتعليق على مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وتابع: احترم جميع الآراء لكن لا يمكن أن تتحول آراء السوشيال إلى توجهات، وهوجمت من جانب ثنائي الزمالك، طارق يحيي وإسماعيل يوسف، واتهموني بالتحيز للأهلي، وجاءت تصريحاتهم بتلك الحدة إرضاء للسوشيال ميديا الزملكاوية، لكن آراء السوشيال ميديا لن تؤثر فيّ.

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وأشار الي انه لم ينحاز خلال تعليقه للأهلي، موضحا ان وصفه لطارق حامد بطرزان، مدحًا وليس ذمًا، معقبا:فوز الأبيض بثلاثية به قهر للاهلي، ولا أحب رؤية الفرق الكبرى بهذا الشكل.

وواصل: لقد قلت خلال اللقاء، لا تنتظر أحد فمن لا يعتبر وجودك مكسبا له لا تعتبر غيابه خسارة لك، قلت الجملة وأكدت بعدها أنها للحياة بصفة عامة ولا تقتصر على كرة القدم فقط,مشيرا الي انه قصد بهذه الجملة رمضان صبحي ومحمود كهربا وعصام الحضري وأحمد فتحي وأي شخص تنتطبق عليه في الحياة بشكل عام.