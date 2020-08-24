شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز: هجوم الأهلى فى القمة سبب خسارته.. ولسنا بحاجة لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبد العزيز المدرب العام بالجهاز الفنى لنادى الزمالك، أن لجوء الأهلى للهجوم في القمة هو أحد أسباب فوز الزمالك بالمباراة التي انتهت لصالح الأبيض بثلاثية مقابل هدف، وقال أمير عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت2، اليوم، الاثنين، إن كارتيرون مدرب ذكي يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة، ويعرف كيفية التحضير لها، موضحا أنه يلجأ لاستشارته في الأمور الفنية باستمرار.

ووصف مدرب الزمالك، مباراة الترجي في تونس خلال السوبر الأفريقي هذا الموسم، بأنها أصعب وأهم مباراة خاصها الفريق تحت قيادة كارتيرون، واعترف عبد العزيز أنه تفاجئ باختياره في الجهاز الفني مع الفرنسي كارتيرون موضحا أنه مازال يصرف مكافآت من جيبه الخاص لبعض اللاعبين الصاعدين.

ورفض مدرب الزمالك الحالي، الاعتراف بحاجة الفريق الأبيض لرمضان صبحي في الموسم المقبل، موضحا أنه هو من اقترح على كارتيرون الدفع باللاعبين الناشئين لإكسابهم الخبرات.

وعن احتراف مصطفى محمد قال: "رغم حاجة الزمالك لخدمات المهاجم لكنى مع قرار احترافه حتى يكون لدينا لاعبين في أوروبا، خاصة أنه هناك وجوه واعده في مركز الهجوم".، وتمنى عبد العزيز مواجهة الوداد في نهائي أفريقيا قائلا: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة علينا وعليهم، لذلك أتمنى مواجهة الوداد".

وعدد عبد العزيز أسباب فوز الزمالك على الاهلي، موضحا أن أولها الحالة البدنية، والثاني قرار باتريس كارتيرون المدير الفني بمنح المجموعة الأساسية راحة أمام نادي مصر من أجل مباراة القمة، أما السبب الثالث هو التحضير الجيد للمباراة، نتحدث عن مواجهة الأهلي منذ فترة، وطريقة اللعب والتشكيل وصلنا للمباراة ونحن في كامل لياقتنا البدنية والذهنية".

Advertisements

وتابع: "والهدف الرابع إصرار اللاعبين للرد على ما أثير حول خوفنا من مواجهة الأهلي في قمة الدوري بالدور الأول واتهامات الهروب، فكان لاعبي الزمالك يريدون الرد على هذا الكلام".

وأردف: "كنا وضعنا سيناريو لتشكيل الاهلي، أنه وارد أن يلعب بثلاثة لاعبين في خط الوسط من قبل المباراة بثلاثة أيام، وهم عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ووليد سليمان على الدكة ليكون ورقة رابحة".

وعن أهم غيابات الأهلي في القمة قال: "ارتحنا لعدم وجود أحمد فتحي في التشكيل الأساسي للأهلي نظرًا لخبراته، هو يمتلك شراسة وروح قتالية عالية، وينقل هذا للاعبين المتواجدين في الملعب".

وعن اللاعب الذي يتمنى وجود في الزمالك قال:" بالتأكيد عبد الله السعيد، لأنه لاعب كبير يملك مقومات كبيرة قلما تجدها في لاعب مصري".