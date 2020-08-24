شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة إنبي في الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان استعداداته اليوم الأثنين، لمواجهة نظيره إنبي في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح أبناء كشري، إلى مواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم في ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.

من جانبه، أبدى أحمد كشري سعادته بعد حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب المقاولون العرب، عقب الفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، وقال كشري: 3 نقط مهمة مع فريق هو ثاني الدوري، مع الأهلي قدمنا مباراة قوية ولم نكن نستحق الهزيمة، والآن تغلبنا على ثاني الدوري، والجميع يرى الظلم الذي تعرضنا له في مباراة نادي مصر بعد حالة الطرد، أهنئ الإدارة والجمهور.

واصل: طمعت في مباراة الأهلي رغم تقدم الفريق الأحمر بهدف وهاجمت ولذلك سجل الأهلي هدفين، وقدمنا مباراة عصبية جداً أمام المقاولون رغم الغيابات مثل محمد رزق وأوميد أوكري وفادي فريد، أشكر لاعبي الفريق في ظل هذه الظروف على تحقيق فوز مهم.

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استكمل: اللاعبين كانوا على قدر المسئولية خاصة في الجانب الدفاعي، وأتمنى الأفضل في القادم، ولقاء المقاولون دليل على أن مباراة الأهلي لم تكن صدفة.

واختتم: محمود ناجي حكم كبير ولا أحد يستطيع أن يناقشه في قراراته ولكن حصلنا على 3 إنذارات مجانية خلال مباراة المقاولون، وهذا ما تسبب في انفعالنا خارج الخطوط وأتمنى أن يسامحنا.