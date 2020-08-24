نيمار يوجه رسالة لجماهير باريس سان جيرمان بعد الخسارة امام بايرن ميونخ

وجه الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة الي جماهير فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب الخسارة امام بايرن ميونخ في مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا. دوري ابطال اوروبا. وقال نيمار في تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " الهزيمة جزء من لعبة كرة القدم، حاولنا فعل كل شئ وقاتلنا حتي نهاية المباراة". جزء من لعبة كرة القدم، حاولنا فعل كل شئ وقاتلنا حتي نهاية المباراة". واضاف المهاجم البرازيلي: " اشكر الجماهير علي الدعم والحب من كل واحد منهم، واهني بايرن ميونخ علي الفوز".

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