كوتينيو : بايرن ميونخ استحق لقب دوري الأبطال

أعرب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بحصد لقب دوري ابطال اوروبا عقب الفوز علي باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال كوتينيو: " نستحق هذا اللقب، لقد كان موسماً

رائعاً بالنسبة لنا: لدي شعور خاص جدًا للفوز بهذا اللقب".

وأضاف: " لقد سيطرنا علي كل شئ في المباراة النهائية، مثل هذه المباريات تحسم من خلال بعض التفاصيل

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الصغيرة خلال اللقاء".

وعن امكانية استمراره مع برشلونة عقب انتهاء اعارته الي بايرن ميونخ قال كوتينيو: " لم أفكر في ذلك، كنت أفكر فقط في المباراة النهائية، سأعود إلى برشلونة، وأريد أن أستمتع بسنة أخري رائعة، لكنني لا أعرف ان كنت سأبقى في برشلونة أم لا" .



