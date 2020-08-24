رايولا يؤكد بقاء بوجبا وهالاند في مانشستر ودورتموند خلال الميركاتو الصيفي

تحدث وكيل اللاعبين الشهير “مينو رايولا ” لقناة سكاي سبورتس الايطالية بداية هذا الأسبوع، للتأكيد على إستمرار أغلب موكليه مع أنديتهم وعدم إنتقالهم خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وقال مينو رايولا بخصوص الفرنسي بول بوجبا “هو اللاعب الرئيسي في مانشستر يونايتد، لديهم مشروع مهم وهو ضمنه بنسبة 100٪. لن يقبل مان يونايتد أي عرض في الميركاتو الحالي لبيع بوجبا. سنتحدث عن عقد جديد قريبًا”.

وعن النجم الصاعد بنادي دورتموند الألماني ” ارلينج هالاند” قال وكيل الأعمال الايطالي “هالاند حلم للعديد من الأندية…لكن إرلينج سيبقى في بوروسيا دورتموند هذا الصيف. إنه لن يذهب إلى أي مكان خلال الميركاتو الحالي، إنه سعيد. نحن نعلم أنه سيحظى بمسيرة مهمة ولم يحن الوقت لترك النادي الآن “.

وأضاف رايولا ‏” بالنسبة لماتياس دي ليخت سيبقى في يوفنتوس ، إنه المستقبل وبالتأكيد لن يغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 “.وختم رايولا حديثه بالتكلم عن وضعية حارس مرمى الميلان ” دوناروما ” وقال : ” لم أبدأ أي حديث مع أي سي ميلان لتمديد عقد دوناروما (بقي عام واحد في عقده الذي ينتهي صيف 2021) لأن لديهم أولويات أخرى”.

وارتبط بول بوجبا بالعودة إلى يوفنتوس فور تولي آندريا بيرلو مسؤولية تدريب الفريق، أما هالاند فهو على ارتباط وثيق بالانتقال إلى ريال مدريد منذ بداية الميركاتو الصيفي لخلافة كريم بنزيمة الذي كسر حاجز الـ 32 عامًا.

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