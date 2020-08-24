وكيله: 48 ساعة تحسم موقف باهر المحمدي من الانضمام لقاسم باشا في الميركاتو الصيفي

أكد تامر النحاس -وكيل أعمال المدافع الدولي المصري باهر المحمدي– أن الأهلي لا يفاوض الإسماعيلي بشأن شراء عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرًا إلى أن العرض الوحيد المقدم على طاولة مجلس إدارة الدراويش، وصل من إدارة نادي قاسم باشا التركي الذي سبق ولعب له مُنقذ أستون فيلا “محمود تريزيجيه“.

وأضاف تامر النحاس “الأهلي كان في وقت سابق مهتم بضم باهر المحمدي، وكذلك الزمالك وبيراميدز، لكن حاليًا العرض الوحيد الذي يمتلكه الإسماعيلي من نادي قاسم باشا التركي، وخلال 48 ساعة سوف تتضح الصورة بشكل كامل”.

وواصل “رئيس الاهلي محمود الخطيب، لا يتفاوض مع مسؤولي الإسماعيلي كما يتردد في المواقع الرياضية المحلية، وهناك عدم رغبة لدى النادي في بيع باهر المحمدي لأحد أندية الدوري المصري أو الخارجية، خاصة أن الفريق موقفه سيء في منافسات الدوري، كما يسعى للظفر بلقب البطولة العربية للأندية”.

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وأشار تامر النحاس إلى أن مسؤولي قاسم باشا ينتظرون الرد الرسمي من الإسماعيلي لشراء عقد باهر المحمدي، موضحًا “لم يتم الرد حتى الآن بشكل رسمي على الفاكس المُرسل من النادي التركي الذي ينتظر الموافقة أو الرفض”.

وختم تصريحاته “من المفترض أن يرد الإسماعيلي على عرض قاسم باشا لشراء أو استعارة باهر المحمدي خلال الساعات القادمة”.

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