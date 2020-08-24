رياضة | توخيل: الحظ لعب دورًا كبيرًا في تتويج بايرن ميونيخ باللقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر توخيل: الحظ لعب دورًا كبيرًا في تتويج بايرن ميونيخ باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعن توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان،حظ فريقه بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.

وفي تصريحات نقلتها شبكة " RMC " قال المدير الفني الألماني لفريق العاصمة الفرنسية :" فعلنا كل ما لدينا في الملعب، لكن لم نستطع تغيير النتيجه".

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وأضاف :" الهدف اليتيم اليوم كان الفاصل بين فريقين غاية في القوة، والحظ أنصف بايرن ميونيخ في النهاية".

وأردف :" المباراة كانت أشبه بالقتال، يجب أن نعترف أننا كنا نلعب في مباراة يلعب فيها الحظ دورا كبيرا، و هكذا سارت الأمور".

يذكر أن بايرن ميونيخ الألماني قد توج باللقب السادس في تاريخه، وحقق الثلاثة التاريخية للمرة الثانية في تاريخه عقب تحقيقها على يد هاينكس في عام 2012.