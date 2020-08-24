رياضة | أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نيمار على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزمة الشديد، لخسارة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق اللقب السادس في تاريخه عقب الفوز على نادي العاصمة الفرنسية، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب " دا لوش " في البرتغال.

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ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ، حاولنا تقديم كل شيء في المباراة ، وقاتلنا حتى النهاية".

وأضاف :"مبروك للبايرن الفوز باللقب، واشكر الجماهير على الدعم والمساندة لنا ".

يذكر أن نيمار قد دخل في نوبه من البكاء عقب خسارة اللقب، الأوروبي للمرة الثالثة منذ وصولة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.