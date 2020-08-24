شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «كوتينيو» مع بايرن ميونيخ بدوري الأبطال يُجبر برشلونة بدفع 5 ملايين يورو لليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت عدة تقارير إنجليزية وإسبانية أن فريق برشلونة الإسباني مطالب بدفع 5 ملايين يورو إلى ليفربول الإنجليزي نظرًا لتوثيق النادي الإنجليزي بند في عقد بيع فيليب كوتينيو للفريق الإسباني يلزمه بدفع ملبغ 5 ملايين يورو حال تتويج اللاعب البرازيلي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وفقا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة معترض على هذا البند بحجة أنه موثق ومن المفترض تفعيله حال تتويج «كوتينيو» بدوري الأبطال مع برشلونة فقط، الأمر الذي كذبه ليفربول، مؤكدًا أن هذا البند لابد من تفعيله ودفع المبلغ المذكور لأنه في عقد البيع لم يحدد الفريق الذي سيفوز معه اللاعب البرازيلي.
جدير بالذكر أن برشلونة قد تعاقد مع «كوتينيو» من صفوف ليفربول في يناير 2018 في صفقة بلغت قرابة 140 مليون يورو.
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