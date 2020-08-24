شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: «فايلر» والتشكيل الخاطئ سبب هزيمة الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المعلق الرياضي مدحت شلبي أن هزيمة النادي الأهلي في مباراة القمة امام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة 120 في الدوري، بالرغم من سيطرته على معظم أوقات المباراة بالكامل، كان سببه التشكيلة الخاطئة الذي بدأ بها الفريق المباراة.

وقال «شلبي»، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»: «فايلر لم يكن موفقًا في اختيار التشكيل وطريقة اللعب، خصوصًا وأن الأهلي فقد مركز صانع الألعاب بعد ترحيل مجدي قفشة لمركز الجناح الأيمن، وهذا المركز لايجيد اللعب به مطلقًا، فأظهر ذلك خللًا كبيرًا داخل صفوف الفريق، ولو كانت المباراة أمام خصم آخر غير الزمالك، لكان الفريق تدارك الأمور سريعًا».