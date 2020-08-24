شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاهد من مسلسل الحزن والدموع للنجم البرازيلي نيمار بعد خسارته دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على مشاهد الحزن والدموع الذي وقع فيها النجم البرازيلي نيمار داسليفا عقب خسارته لقب دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ؟

وقال التقرير البريطاني، إن نيمار أصيب بالحزن بسبب الهزيمة حيث كان يتطلع إلى الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا منذ رحيله عن برشلونة الذي فاز معه بالمسابقة في عام 2015.

ونشرت الصحيفة البريطانية عدة صور تعبر عن حزن النجم البرازيلي، وكانت الأولى تظهره منهمرًا في البكاء، والثانية، منكسر الرأس، والثالثة، يلامس كأس البطولة دون أن يستطيع رفعه لفشله بالتتويج باللقب وخسارته اللقاء أمام البايرن.