شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس» نصيحة لمراون محسن مهاجم النادي الأهلي طالبه فيها بالرحيل عن النادي والموافقة على الانتقال لأي ناد غير جماهيري في وسط الجدول على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وقال «فايق»: «مروان محسن ليس صديقي ولا تربطي به أي علاقة لكن ما يتعرض له الآن من جماهير الاهلي لا يتحمله بشر وأنا شخصيًا لو كنت مكانه لحدث لي ما لا يحمد عقباه».
وتابع: «مروان أخطأ بالفعل في مباراة القمة لكن لا يجب ذبحه كما يحدث الآن لذلك نصيحتي المهمة له هو الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم يستعيد مستواه ثم يعود بعدها للأهلي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,340
-
تعافي
65,927
-
وفيات
5,262
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم فايق: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.