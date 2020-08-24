شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس» نصيحة لمراون محسن مهاجم النادي الأهلي طالبه فيها بالرحيل عن النادي والموافقة على الانتقال لأي ناد غير جماهيري في وسط الجدول على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال «فايق»: «مروان محسن ليس صديقي ولا تربطي به أي علاقة لكن ما يتعرض له الآن من جماهير الاهلي لا يتحمله بشر وأنا شخصيًا لو كنت مكانه لحدث لي ما لا يحمد عقباه».

وتابع: «مروان أخطأ بالفعل في مباراة القمة لكن لا يجب ذبحه كما يحدث الآن لذلك نصيحتي المهمة له هو الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم يستعيد مستواه ثم يعود بعدها للأهلي».