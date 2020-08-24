شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: «إدارة الأهلي في عهد الخطيب فيها حاجة غلطة.. وعارف اني هتشتم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن إبراهيم فايق، مقدم برنامح «جمهور التالتة» على شاشة «أون تايم سبورت»، انتقادًا لاذعًا لمجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب، رئيس النادي.

وقال «فايق»، خلال مقدمة البرنامج: «إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب فيها حاجة غلط وعليهم ان يتنبهوا لهذا الأمر جيدًا قبل فوات الأوان، مؤكدًا أنه يقول هذا الكلام من نابع حبه واحترامه للأهلي ورئيسه محمود الخطيب».

وأضاف: «عارف إن هتعرض لهجوم وهتشتم بعد هذا الكلام، لكني اعتدت هذا الأمر ولم يعد يفرق معي هجوم الكتائب وسبها لشخصي لأني سأقول الحق مهما كان مرًا».

ووجه «فايق» سؤالًا لرئيس الأهلي محمود الخطيب ومجلس الإدارة وإدارة الكرة: «أين شخصية لاعبي الأهلي وأين الصفقات واللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص الأهلي؟ أين روح جيل أبوتريكة وبركات ووائل جمعة؟».

وتابع إبراهيم فايق: «كيف لم تحافظ إدارة الأهلي الحالية على أحمد فتحي ومن قبله حسام عاشور وغيرهم»

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