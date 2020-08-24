شكرا لقرائتكم خبر عن «القباني»: «كارتيرون» مدرب كبير.. وينجح فى المباريات الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، مدرب له فكر عال للغاية ويستطيع التعامل مع المباريات الكبيرة.

وقال «القباني» في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «كارتيرون نجح في قرار إراحة لاعبية أمام نادي مصر، وظهرت نتائجه في مباراة القمة والفوز بنتيجة كبيرة، كما أنه له استراتيجية واضحة في التعامل مع الناشئين».

وأضاف: «محمد عبدالشافي كان سببًا رئيسيًا في فوز الزمالك بمباراة القمة، وأشرف بن شرقي لاعب من طراز فريد».