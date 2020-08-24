شكرا لقرائتكم خبر عن «العقبي» عن رحيل «فايلر»: «الباب يفوت جمل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، على ضرورة عقد جلسة بين مسؤولي القلعة الحمراء والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب الهزيمة أمام الزمالك في القمة.
وقال «العقبي»، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «إذا أراد فايلر الرحيل فالباب يفوت جمل، النادي الأهلي لن يقف على أحد، فهو يصنع المدربين، وليس هم من يصنعوه، المدرب السويسري خارج عن تركيزه ويتعامل بعنجهية».
وأضاف: «فايلر بعيد كل البُعد عن مانويل جوزيه، فالمدرب البرتغالي صنع التاريخ مع النادي الأهلي ولكن عندما خرج إلى أندية أخرى فشل».
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