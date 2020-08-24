شكرا لقرائتكم عبد المنعم شطة: أحيانا الفريق يحتاج لهزيمة ولكن لم أتمناها من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، على خسارة الأهلى مباراة القمة 120 أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ21 من منافسات الدورى.

وقال عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "مباراة القمة كلها أخطاء فردية وفنية والأهلى بيعود سريعا بعد كل إخفاق ولاعبى الأهلى بتحس بحزن الجماهير فلذلك بيقاتلوا على العودة، والتوفيق كان له دور كبير في المباراة".

وأضاف شطة: "أحيانا الفريق يحتاج للهزيمة لكى يعيد الحسابات ويعيد التركيز مرة أخرى لأن المكسب الكثير يجعل اللاعبين أقل تركيزا وأكثر ثقة، ولكن لم أكن أتمنى أن تأتى على يد الزمالك".

وتابع شطة: "أن كلمة محمود الخطيب اليوم مع اللاعبين كانت تحفيزية لمواصلة العمل على حسم بطولة الدورى والتركيز على الهدف الأكبر هو بطولة أفريقيا".

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وأوضح شطة: أن فايلر وضع خطة وفق المتاح له ولكن أخطاء اللاعبين الفردية أدت إلى هزيمة الأهلى، وهو هيعمل إيه لما اللاعب يغلط في كورة سهلة أو لا يغطى مكانه بشكل صحيح".

وعن بداياته، قال شطة: "جيت مصر 6 أكتوبر 1973 الساعة 1 ظهر والحرب قامت بعدها بساعة فكانت آخر طائرة جت مصر وكنت جاى أدرس الهندسة في القاهرة.