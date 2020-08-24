شكرا لقرائتكم محامي كريم نيدفد: اللاعب يتأهل الأن.. حالته جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الرحمن عادل محامي لاعب الاهلي كريم نيدفد، ان الأخير يخضع لبرنامج تأهيلي وعودته للملاعب أصبحت قريبة.
وقال عبد الرحمن عادل في تصريحات تليفزيونية: كريم الان يتم تأهيله، هو في حالة جيدة ولا نريد "استعجال" عودته.
واكد: من الوارد ان يعود نيدفد للاهلي مع بداية الموسم المقبل.
وكشف: تم وقف قضيتنا ضد المركز الطبي الذي أخطأ في تشخيص إصابة كريم نيدفيد بشكل مؤقت لأننا نركز على عودة اللاعب نفسه.
واتم كلماته: وارد ان يطلب الاهلي تعويض مالي من المركز الطبي اذا اكتملت القضية.
مدحت شلبي: انتظر اعلان تعاقدي مع اعلام المصريين بشكل رسمي.
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