شكرا لقرائتكم أحمد بلال: أسامة فيصل فايتر ومشروع مهاجم مبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقاً أن أسامة فيصل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن مستقبله مبشر في الفريق الأبيض.

أضاف أحمد بلال خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن أسامة فيصل لاعب فايتر ولديه سرعات كبيرة ولم يهب مباراة القمة بعيداً عن الهدف الذي سجله.

وقال أحمد بلال أن البدايات دائماً ما تعطي انطباعاً صحيحاً عن اللاعبين وهذا ما اراه في أسامة فيصل سيكون إضافة قوية للفريق.

واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

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وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المباراة.