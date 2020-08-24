شكرا لقرائتكم شكرى نجيب: طاهر محمد هيعوض العفيجى وبطولات الأهلى ليست بأقدام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شكرى نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن طاهر محمد صفقة مهمة للأهلى فهو يمتلك شخصية مميزة فى الملعب ويجيد اللعب فى أكثر من مركز بالملعب.

وقال شكرى نجيب فى تصريحات تليفزيونية: "طاهر محمد طاهر قادر على تعويض رحيل رمضان صبحى عن الأهلي، مؤكدا أن بطولات الأهلى ليست بأقدام لاعبى الإسماعيلى كما يقال ومن يدخل منظومة الأهلى قادر على النجاح".

وعن عودته للإسماعيلى، أكد شكرى نجيب: "سأعود للإسماعيلى بعد نهاية فترة الإعارة للمقاولون وأبحث فقط عن الاستقرار".

وتابع مهاجم المقاولون: "وجدت نفسى وسط العديد من المشاكل والأزمات مع الإسماعيلى رغماً عني، ومجلس إدارة الإسماعيلى يصدر للجماهير بأننى لاعب غير جيد وأثبت لهم العكس مع أسوان والمقاولون".

وأضاف: "تم التلاعب فى عقدى مع الإسماعيلى وغيروه بدون علمى لإجبارى على البقاء مع الفريق".

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وتابع شكرى نجيب: "أن باهر المحمدى قد يستمر مع الإسماعيلى لأنه كابتن الفريق والظروف مهيأة لبقائه مع الإسماعيلي".

وأوضح شكرى نجيب: "الجماهير تعشق الإسماعيلى بجنون وممكن تعمل أى حاجة علشان الفريق، وعلى أبو جريشة هو من قام بضمى لصفوف الإسماعيلى وأنا صغير".

وأتم: "تدربت لمدة ستة سنوات فى الأهلى على أمل الانضمام للفريق ثم عدت للإسماعيلي".