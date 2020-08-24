شكرا لقرائتكم علاء نبيل: هناك أخطاء إدارية في الأهلي والزمالك أغلق على لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء نبيل المدير الفني السابق للمقاولون العرب أن مباراة القمة لم يتوقع أحد في مصر لأن السيناريو الذي حدث كان مفاجأة للجميع.

أضاف علاء نبيل في تصريحات لملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس أن الإثارة تغلبت على الأخطاء الفنية.

أضاف علاء نبيل: "من الحاجات الجديدة علينا في الكرة المصرية أن يتقدم الزمالك ثم يعود الأهلي بعدها يسجل الأبيض هدفين متتالين فهذه الميزة كان يمتلكها القلعة الحمراء".

وأشار علاء نبيل أن نادي الزمالك ومدربه كارتيرون أستغل أخطاء النادي الأهلي ومدربه فايلر وغياب التوفيق عن لاعبي القلعة الحمراء.

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وأوضح علاء نبيل: "على إدارة الأهلي عدم السكوت على المشكلات الموجودة في النقص العددي في الفريق بعد رحيل رمضان صبحي من الخط الأمامي".

وتابع: إدارة النادي الأهلي تناست أن الأداء الجمالي غاب منذ مباراة حرس الحدود ديسمبر الماضي وانخدع الجميع في النتائج الإيجابية لأن اللاعب بمقدوره وضع الفريق في المنطقة الأمامية وهذا خطأ اداري كبير.

وتحدث علاء نبيل عن وجود مشكلات كبيرة بين اللاعبين وأن هناك أزمة بين اللاعبين وفتنة بسبب إعلان البطاطس الأخير في الوقت الذي لم نشاهد فيه أحد من لاعبي الزمالك يتحدث ويتركون الأمر لرئيس نادي الزمالك الحديث في كل الأمور.

وقال إن المباراة خير اعداد للفريق في البطولة الافريقية المقبلة ففي الأهلي لابد من تصحيح الأخطاء وفي الزمالك هناك دفعة معنوية كبيرة.