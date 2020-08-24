شكرا لقرائتكم بلال: ياسر إبراهيم إمكاناته قليلة فنيا وبادجي وجيرالدو صفقتين فشنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقًا أن هناك عدد من اللاعبين يقدمون مستويات ضعيفة في النادي.

أضاف أحمد بلال أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق إمكاناته قليلة فنياً ومحمد هاني يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة تواجد أحمد فتحي على دكة البدلاء بالإضافة الى العديد الذين أراهم يحتاجون الى تعديل مسار خلال الفترة المقبلة.

أضاف أحمد بلال خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن ياسر إبراهيم ليس مطالبا أن يحرز أهداف لكن غير مقبول أن يتم مراوغته بهذه الطريقة في الهدفين الأول والثاني.

تابع أحمد بلال أن هناك جيرالدو وأليو بادجي صفقتين لم يحالف النادي الأهلي الحظ في التعاقد معهم مشدداً على ان اللاعب السنغالي كل مقوماته في الملعب هي الرأسيات وعندما تلوح أمامه بطوله العالي لابد أن يستغلها لصالح الفريق لا أن يهدرها مشيراً الى أن اللاعب لن يفيد الفريق في المستقبل.

تابع أحمد بلال ان أحمد فتحي لاعب كبير لكن عامل السن يجعله غير قادر على العطاء طول الموسم مشدداً على أن هناك لاعبين كبار يقدمون مستويات رائعة مثل عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج الذي أرى مستواه الفني يتطور مع الوقت.

وقال أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقاً أن مباراة القمة كانت متوسطة المستوى، وملخص هذه المباراة أن هناك مدرب حضر وواحد تاني "ماجاش الماتش".

أضاف أحمد بلال ان رينيه فايلر لم يلعب المباراة بتشكيل متوازن أو محدد وأن الفريقين قدم أفضل مستوى وفقا للظروف الحالية وأن المدرب السويسري لم يوضح للجميع فكره خاصة مع الثنائي مجدي قفشه وجونيور أجاي.

تابع أحمد بلال: "الأهلي لا يملك شخصية اللاعب القائد في الملعب ولم يتواجد الحماس المعتاد من اللاعبين كما لم يتواجد شخصية للمدرب في الملعب يوجه ويقود اللاعبين وبهذا الأداء الفريق لا يستطيع الحصول على بطولة وخاصة في أفريقيا".

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وأشار أحمد بلال الى ان مروان محسن لابد أن يخرج بعيداً عن الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة أنه بحاجة الى أن يستعيد مستواه الفني حتى يستطيع قيادة الفريق مجدداً.

واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المباراة.