شكرا لقرائتكم والد مروان محسن يهاجم رينيه فايلر: لعب بتشكيل خاطئ ولاعبين مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم ثروت محسن والد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي مروان محسن، المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر بسبب التشكيل الخاطئ حسب وصفه خلال مباراة القمة أمام الزمالك والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدف.

أضاف والد مروان محسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: " ابني يتعرض لهجوم قوي على صفحات السوشيال ميديا بسبب الهجمة التي مرة الكرة فيها بجواره دون تدخله بمنطقة جزاء الزمالك خوفاً من وقوعه في التسلل".

وواصل والد اللاعب أن وصول السوشيال ميديا للهجوم على الأهل وتحديداً الأب والأم أمر غير مقبول بالمرة، وأن ابنه قدم للنادي الأهلي أداء لفترات طويلة عشرة على عشرة حسب وصفه.

وقال ثروت محسن أن هناك لاعبين أجنحة لعبوا وكانوا مصابين أمثال جيرالدو وجونيور أجاي ولابد محاسبة المسئول عن ذلك.

وأوضح ان النادي الأهلي لا يقف على أي لاعب مهما كان اسمه مع احترامي الكامل لرمضان صبحي فهو لم يشارك في انتصارات الأهلي الماضية مشدداً على أن الهزيمة لا يمكن أن تكون نهاية الأمر.

واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المباراة.