شكرا لقرائتكم أحمد بلال: مصطفى محمد قدم مباراة ضعيفة وهو الأفضل علشان مفيش مهاجمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقاً أن مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قدم مباراة ضعيفة للغاية.

وقال أحمد بلال خلال استضافته برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر أن مصطفى محمد لم يظهر في المباراة بالمستوى المطلوب لكنه سجل هدف رائع لا يمكن إنكاره.

أضاف أحمد بلال أن مصطفى محمد يعتبر أفضل مهاجم في مصر لأننا لا نمتلك مهاجمين حالياً نهائياً مشيراً الى انه لا يمكن أن يكون لتسجيل اللاعب هدف رائع أن يكون قدم مباراة جيدة في المواجهة.

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وأكد أحمد بلال، أن مباراة القمة كانت متوسطة المستوى، وملخص هذه المباراة أن هناك مدرب حضر وواحد تاني "مجاش الماتش".

أضاف أحمد بلال، أن رينيه فايلر لم يلعب المباراة بتشكيل متوازن أو محدد، وأن الفريقين قدم أفضل مستوى وفقا للظروف الحالية وأن المدرب السويسري لم يوضح للجميع فكره، خاصة مع الثنائي مجدي قفشه وجونيور أجاي.

تابع أحمد بلال: "الأهلي لا يملك شخصية اللاعب القائد في الملعب ولم يتواجد الحماس المعتاد من اللاعبين كما لم يتواجد شخصية للمدرب في الملعب يوجه ويقود اللاعبين وبهذا الأداء الفريق لا يستطيع الحصول على بطولة وخاصة في أفريقيا".

وأشار أحمد بلال إلى أن مروان محسن لابد أن يخرج بعيداً عن الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه بحاجة الى أن يستعيد مستواه الفني حتى يستطيع قيادة الفريق مجدداً.