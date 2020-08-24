شكرا لقرائتكم محمد حليم: سعيد بأداء الحرس أمام الإسماعيلي والنتيجة غير مرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة فريقه امام الاسماعيلي التي اقيمت اليوم بالدوري غريبة الأطوار من حيث الاحداث التي جرت بها.

وقال حليم في تصريحات تليفزيونية، أنه راضي عن الآداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة وكان يتمنى الفوز.

واضاف أنه لم يكن راضي عن النتيجة في ظل الصراع الكبير مع فرق الهبوط خلال المباريات الجارية.

Advertisements

وتابع أن فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة ولكن هدف الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.

وأتم أنه يراهن على كفاح وقتال اللاعبين الذي ظهر خلال مباراة اليوم مؤكدا أن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في غاية الصعوبة.