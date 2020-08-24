شكرا لقرائتكم محمد حليم: سعيد بأداء الحرس أمام الإسماعيلي والنتيجة غير مرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة فريقه امام الاسماعيلي التي اقيمت اليوم بالدوري غريبة الأطوار من حيث الاحداث التي جرت بها.
وقال حليم في تصريحات تليفزيونية، أنه راضي عن الآداء الذي قدمه فريقه خلال المباراة وكان يتمنى الفوز.
واضاف أنه لم يكن راضي عن النتيجة في ظل الصراع الكبير مع فرق الهبوط خلال المباريات الجارية.
وتابع أن فريقه قدم مستوى جيد خلال المباراة ولكن هدف الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول أربك الحسابات.
وأتم أنه يراهن على كفاح وقتال اللاعبين الذي ظهر خلال مباراة اليوم مؤكدا أن مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في غاية الصعوبة.
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