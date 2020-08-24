شكرا لقرائتكم أحمد بلال: ملخص مباراة القمة مدرب حضر وآخر لم يحضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي سابقاً أن مباراة القمة كانت متوسطة المستوى، وملخص هذه المباراة أن هناك مدرب حضر وواحد تاني "مجاش الماتش".

أضاف أحمد بلال خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي سيف زاهر، أن رينيه فايلر لم يلعب المباراة بتشكيل متوازن أو محدد، وأن الفريقين قدم أفضل مستوى وفقا للظروف الحالية وأن المدرب السويسري لم يوضح للجميع فكره، خاصة مع الثنائي مجدي قفشه وجونيور أجاي.

تابع أحمد بلال: "الأهلي لا يملك شخصية اللاعب القائد في الملعب ولم يتواجد الحماس المعتاد من اللاعبين كما لم يتواجد شخصية للمدرب في الملعب يوجه ويقود اللاعبين وبهذا الأداء الفريق لا يستطيع الحصول على بطولة وخاصة في أفريقيا".

وأشار أحمد بلال الى ان مروان محسن لابد أن يخرج بعيداً عن الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة أنه بحاجة الى أن يستعيد مستواه الفني حتى يستطيع قيادة الفريق مجدداً.

واقتنص نادي الزمالك فوزًا غاليًا من الأهلي، في لقاء القمة رقم 120، بالأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي. وهي أول هزيمة يلحقها الزمالك بغريمه في الموسم الحالي من الدوري.

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وافتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول بقدم لاعبه أحمد سيد "زيزو"، فيما عادل لاعب الأهلي ياسر إبراهيم النتيجة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني للمباراة.

وبعدها بوقت قصير، أحرز البلدوزر مصطفى محمد هدف الزمالك الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع، سجل أسامة فيصل ثالث أهداف الزمالك.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري الممتاز. وبموجب نتائج مباراة الليلة، تجمد رصيد الأهلي عند النقطة رقم 56، بينما رفع الزمالك، صاحب المركز الثاني، رصيده إلى 42 نقطة

واتسمت المباراة بالحماس من قبل الفريقين، وأهدر الأهلى العديد من الفرص، فيما بدا أن الزمالك كان أكثر تركيزًا خلال المباراة.