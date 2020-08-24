شكرا لقرائتكم عبد المنعم شطة: لم أخسر أي مباراة أمام الزمالك وفاروق جعفر كان مهمتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، أنه لم يذوق طعم الخسارة في أي مباراة أمام الزمالك خلال مشواره مع النادى الأهلى في جميع المسابقات.

وقال عبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "لم أخسر ولا مرة أمام الزمالك في مشوارى مع الأهلى، والتاريخ موجود شاهد على ما أقول، وأول هزيمة للأهلى من الزمالك كانت سنة 80 وكنت رحت أهلى جدة السعودى ساعتها".

وأضاف شطة: "كنت دائما ما ألعب على فاروق جعفر لاعب الزمالك وكان قصير زيى ومكنتش بسيب له فرصة لأنه لو خد الفرصة كان بيوصل مهاجمى الزمالك حسن شحاتة من لمسة للجول".

وأوضح شطة: "كنت بلعب وينج جناح أيمن فكنت بخش المنطقة وأسجل العديد من الأهداف، لحد ما هيديكوتى غير مركزى وخلانى ألعب ديفندر ولا أتقدم فبعت عن الجول ونادرا ما كنت أسجل هدف وده شيء زعلنى جدا.

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وعن مباراة القمة، قال شطة: "مباراة القمة كلها أخطاء فردية وفنية والأهلى بيعود سريعا بعد كل إخفاق ولاعبى الأهلى بتحس بحزن الجماهير فلذلك بيقاتلوا على العودة، والتوفيق كان له دور كبير في المباراة".

وأضاف شطة: "أحيانا الفريق يحتاج للهزيمة لكى يعيد الحسابات ويعيد التركيز مرة أخرى لأن المكسب الكثير يجعل اللاعبين أقل تركيزا وأكثر ثقة، ولكن لم أكن أتمنى أن تأتى على يد الزمالك".

وتابع شطة: "أن كلمة محمود الخطيب اليوم مع اللاعبين كانت تحفيزية لمواصلة العمل على حسم بطولة الدورى والتركيز على الهدف الأكبر هو بطولة أفريقيا".

وأوضح شطة: أن فايلر وضع خطة وفق المتاح له ولكن أخطاء اللاعبين الفردية أدت إلى هزيمة الأهلى، وهو هيعمل إيه لما اللاعب يغلط في كورة سهلة أو لا يغطى مكانه بشكل صحيح".