شكرا لقرائتكم عبد الجليل: كارتيرون ذئب أفريقيا الأبيض.. وفايلر يعامل لاعبي الأهلي بعنجهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأبيض، تفوق على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.

وأكد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون ذئب أفريقيا الأبيض وفايلر ابتدأ العنجهية بدري على لاعبي الأهلي، وفايلر يكرر خطيئة حسام البدري وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي، ولم يثبت جدارته حتى الآن".

وأضاف عبدالجليل: "فايلر لم يقدم جديدا مع الأهلي وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي والمدرب السويسري لم يقدم جديد".

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أعرب محمد عبدالجليل، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها فايلر مع صالح جمعة قائلا: "صالح جمعة لاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".

وأوضح: "فايلر يتعامل بطريقة غريبة مع الأهلي، ويعني أيه يقول لاعب ميلعبش ويمشي لمجرد خطأ وحيد ويجب مراجعة قراراته".

وأتم: "يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لأنه مش بيخليه يتمرن مع الأهلي".