شكرا لقرائتكم عبد الجليل: كارتيرون ذئب أفريقيا الأبيض.. وفايلر يعامل لاعبي الأهلي بعنجهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأبيض، تفوق على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي.
وأكد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون ذئب أفريقيا الأبيض وفايلر ابتدأ العنجهية بدري على لاعبي الأهلي، وفايلر يكرر خطيئة حسام البدري وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي، ولم يثبت جدارته حتى الآن".
وأضاف عبدالجليل: "فايلر لم يقدم جديدا مع الأهلي وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي والمدرب السويسري لم يقدم جديد".
أعرب محمد عبدالجليل، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها فايلر مع صالح جمعة قائلا: "صالح جمعة لاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".
وأوضح: "فايلر يتعامل بطريقة غريبة مع الأهلي، ويعني أيه يقول لاعب ميلعبش ويمشي لمجرد خطأ وحيد ويجب مراجعة قراراته".
وأتم: "يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لأنه مش بيخليه يتمرن مع الأهلي".
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