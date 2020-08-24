أول طبيب معالج لمؤمن زكريا: لا يوجد سبب واضح للمرض الذي يعاني منه "مؤمن "

أكد الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، إن مرض اللاعب مؤمن زكريا حالة نادرة وغير شائعة في الجهاز العصبي.

وقال "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك 5 آلاف مصاب لمرض مؤمن زكريا في العالم سنويا, موضحا ان مرض مؤمن زكريا يصيب الخلايا العصبية الحركية الموجودة في المخ والحبل الشوكي، وتؤدي لضمور العضلات، وتبدأ بشكل خفيف.

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وأشار إلى أنه لا يوجد سبب واضح للمرض الذي يعاني منه مؤمن زكريا، مؤكدا أنه هناك من تحدث عن خلل في جهاز المناعة وتأثيرات العوامل البيئية، واضطرابات في مواد كيميائية معينة في الجهاز العصبي.

وأوضح أن المرض ظهر في أعداد كبيرة من القوات المشاركة في حرب الخليج عام 1991, لافتا الي أن هناك أبحاثًا بمليارات من أجل التوصل لعلاج لهذا المرض.