«بعد تتويجه بدوري الأبطال مع بايرن»..هل يدفع برشلونة لليفربول شرط تتويج كوتينيو؟

توج بايرن ميونخ باللقب السادس في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز مساء امس الأحد، على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بهدف دون رد .

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن برشلونة أصبح مطالبا بدفع 5 ملايين يورو لصالح ليفربول، وذلك بعد تتويج اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو باللقب مع بايرن، وهو اللاعب المعار من صفوف البرسا لصالح العملاق البافاري.

من جانبها نفت إدارة برشلونة الإسبانية، صحة ما تردد عن دفع النادي الكتالوني مبلغ خمسة ملايين يورو لصالح ليفربول .

وأكدت تقارير صحفية وجود بند يحق لدى ليفربول الحصول على خمسة ملايين يورو في حال تحقيق البرازيلي كوتينيو لقب دوري أبطال أوروبا لكن مع برشلونة فقط .

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كان كوتينيو قد أنتقل إلى صفوف البرسا في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 في صفقة قياسية وصلت قيمتها لـ145 مليون يورو إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب منه مثلما كان في صفوف “الريدز” .

ويلعب كوتينيو مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي قادمًا من برشلونة مع أحقية الشراء النهائي إلا أن النادي البافاري أعلن عن عدم نيته في الحصول على خدمات متوسط الميدان البرازيلي .

ومن المقرر أن يعود كوتينيو إلى برشلونة بعد نهاية موسمه مع بايرن ميونيخ حيث ارتبط اللاعب البرازيلي بالرحيل عن البلوجرانا والعودة مجددًا للدوري الإنجليزي وسط ارتباطه بالانتقال لآرسنال وتوتنهام على سبيل الإعارة .