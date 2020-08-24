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أحرز فريق بايرن ميونيخ الألماني لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بنتيجة 1-0. وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب كينغسلي كومان بتسديدة رأسية في الدقيقة 59.

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كانت هذه تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يتوج بطلا للمسابقة بعد هزيمة باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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