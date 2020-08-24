شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن لـ إكرامى: "لو شريف بيلعب أساسى بالأهلى كان رمضان صبحى مشى؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن إبراهيم حسن نجم الأهلى والزمالك السابق، إن رمضان صبحى لاعب ما زال عمره صغيرًا -23 سنة- وأمامه عمر طويل للعب والتجديد، موجهًا تساؤله للكابتن إكرامى الشحات: لو شريف بيلعب أساسى في النادى الأهلى كان رمضان صبحى مشى؟

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن سبب فوز الزمالك على الأهلى في مباراة القمة، هو أن نادى الزمالك كان أفضل تخطيطًا من الأهلى، وأن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي كان يريد تكتيكًا معينًا للعب به، ولكن اللاعبين لا يستوعبون ذلك، ولكن في النهاية فايلر أخطأ في تشكيل المباراة، وأن نادى الزمالك كان لديه هدوء، وعادة ما يحصل على نتائج جيدة بهدوئه.

وعلق إبراهيم حسن، على تجاهل مروان محسن للكرة، قائلاً: "بتحصل في الكورة أن فرويد مأخدش رؤية أوسع ويعتقد أنه جاي من الأوفسيد، ويجب ألا نقسو على مروان محسن، وممكن يكون حظه وحش ومش موفق في النادى الأهلى، هو لاعيب كويس وممكن يكون مش مكانه فى النادي الأهلى".