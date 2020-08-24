شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى.. رجل المواعيد الكُبرى فى الزمالك بعد الفوز بالقمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، بمثابة رجل المواعيد الكبرى فى القلعة البيضاء، بعدما لعب دورًا هاما فى العديد من المباريات لفريقه منذ انضمامه لصفوف قلعة ميت عقبة، بداية من الموسم الجارى، والذى شهد مشاركته فى 31 مباراة حتى الآن مع الأبيض، بواقع 15 مباراة فى الدورى الممتاز و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى ومثلها فى كأس مصر، فيما شارك فى 3 مباريات من النسخة الماضية بكأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى نسخة 2019، فيما سجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف، ويستعرض ”الخليج 365” كيف كان بن شرقى هو رجل المواعيد الكبرى فى الزمالك فى الموسم الجارى.

- بن شرقى يتألق فى القمة 120 أمام الأهلى

حقق الزمالك الفوز على الأهلى، فى القمة 120، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وكان للمغربى بن شرقى الدور الأبرز فى اللقاء بعدما نجح فى صناعة الهدف الأول الذى احرزه أحمد سيد زيزو، فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول ليحقق الأفضلية للأبيض منذ بداية المباراة كما لعب بن شرقى دورا كبيرا فى الهدف الثالث حيث مرر كرة رائعة لمحمد أوناجم الذى حولها إلى أسامة فيصل ليسجل الأخير الهدف الثالث.

- بن شرقى يُساهم فى تأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

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كما نجح المغربى أشرف بن شرقى فى المساهمة مع زملاءه فى تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما نجح فى قيادة الفريق للفوز على الترجى التونسى، فى ربع نهائى البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقى الهدف الثانى للأبيض ونجح الزمالك فى التأهل حيث خسر فى رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.

- بن شرقى رجل مباراة السوبر الإفريقى

عطاء بن شرقى لم يتوقف فى المواعيد الكبرى مع الزمالك فبعيدا عن دورى الأبطال والقمة فكان بن شرقى بمثابة الأفضل فى مباراة السوبر الأفريقى حيث قاد الزمالك للفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى، والذى توج به الأبيض بعد فوزه على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز منهم بن شرقى هدفين.