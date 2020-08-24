شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: كارتيرون ذئب .. وفايلر مغرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأبيض، تفوق على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، وأكد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "كارتيرون ذئب افريقيا الأبيض وفايلر ابتدا العنجهية مع لاعبي الأهلي بدري".

وتابع: "كارتيرون مدرب خبرة وهو ذئب أفريقيا اما فايلر بدأ في العنجهية بدري على لاعبي الأهلي، وقال محمد عبدالجليل، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يثبت جدارته حتى الآن.

وأكد عبدالجليل أن فايلر يكرر خطيئة حسام البدري ويتعامل مع اللاعبين بطريقة غريبة وقاسية، مضيفا ان فايلر لم يقدم جديد مع الأهلي وأي مدرب يقدر ياخد الدوري مع الأهلي والمدرب السويسري لم يقدم جديد".

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كما أعرب محمد عبدالجليل، عن غضبه من الطريقة التي يتعامل بها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأحمر، مؤكدا أن صالح جمعة لاعب عالي ويمتلك إمكانيات كبيرة ويجب الحصول على فرصة".

وأوضح: "فايلر يتعامل بطريقة غريبة مع الأهلي، ويعني أيه يقول لاعب ميلعبش ويمشي لمجرد خطأ وحيد ويجب مراجعة قراراته".

وأتم: "يحق لصالح جمعة مقاضاة فايلر لأنه مش بيخليه يتمرن مع الأهلي".