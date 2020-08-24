شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي عن زيارة وليد سليمان : أمر طبيعي بسبب تعمد أذي عبد الشافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، زيارة وليد سليمان لعبد الشافي اليوم في المستشفي بـ الطبيعية وقال: "طبيعي لاعب تعمد يأذي زميله أنه يزوره، ما فعله وليد سليمان هو تعمد للكرة وأرفض المقارنة بينه وبين طارق حامد لأن الأخير لم يتعمد أذى أحد طوال مسيرته، ويجب على وليد مراجعة أداؤه وطريقة لعبه".

وبرر أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت2، اليوم، الأحد، عدم خوض القمة الأولى فبراير الماضي بالخوف من الشحن الزائد للاعبي الفريقين بعد أحداث مباراة السوبر المصري والشغب الذى حدث وقتها.

وتطرق لقصة توقيع رمضان صبحي مع الزمالك قائلا: "لو نادي الزمالك عنده الرغبة في التعاقد مع رمضان صبحي أو أى لاعب فبالتأكيد يملك القدرة على ضم اللاعب، لكننا لم نتحدث مع رمضان صبحي الذى يعتبر مكسب لأى فريق يلعب معه وخسارة لأى فريق يرحل عنه، أرسلنا عرضا لهدرسفيلد لكننا لم نكمل في الصفقة".

وختم:" بالنسبة لفرجاني ساسي والتجديد معه فبالتأكيد الأمر في حساباتنا، لكننا نترك اللاعبين في تركيزهم خلال المرحلة المقبلة، ساسي يحب الزمالك والزمالك لاعبين ومسئولين وجماهبر تبادله نفس المشاعر".

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فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة النادي بصرف القسط الثاني من متاخرات اللاعبين منتصف سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر الي المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأاخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين علي التأهل للنادي وحصد لقب البطولة.

من ناحية أخرى يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.