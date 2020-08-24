شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر : ما حدث من مخرج القمة مهزلة .. و ثلاثية الأبيض تدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف الفنان هاني شاكر، ما حدث من مخرج لقاء القمة 120 التى أقيمت بين فريقا الأهلى و الزمالك مساء السبت و أنتهت بفوز الأبيض 3 / 1 بالمهزلة، واوضح عبر قناة الزمالك:" ما حدث من المخرج خلال السلام الوطني مهزلة ولم أرى هدا المشهد في أي مباراة في العالم". ووجه هاني شاكر الشكر لمجلس ادارة الزمالك ولاعبي الفريق الابيض والجهاز الفني على الفوز بالقمة والتتويجات الأخيرة للفريق.

فيما أكد الفنان هاني شاكر، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها الزمالك في شباك ‏الأهلي جميعها تُدرس لجميع لاعبي كرة القدم.، مضيفا:" بن شرقي قدم مستوى مميز للغاية كذلك ‏مصطفى محمد وهدفه الرائع في مرمى الشناوي".‏

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وواصل:" وضح على لاعبي الزمالك التدريب على الجمل التكتيكية ‏واللمسات الجمالية التي ظهرت في مباراة القمة".‏

وأنهى:" الدقائق الأخيرة حملت ضغط عصبي رهيب إلى أن جاء الهدف ‏الثالث الذي حسم القمة"‏.

وشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.زمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز