شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التظلمات : الزمالك طلب الحصول علي قيمة غرامة أحمد الشناوي بفوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على استماع اللجنة اليوم لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي.

وقال عادل الشوربجي في تصريحات تليفزيونية : "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، في الوقت الذي طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأكد: "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه احمد الشناوي بالفوائد، بينما ولكن الشناوي ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".

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فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة النادي بصرف القسط الثاني من متاخرات اللاعبين منتصف سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر الي المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأاخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين علي التأهل للنادي وحصد لقب البطولة.

من ناحية أخرى يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.