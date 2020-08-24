شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصلاة داخل كافيه.. شاهد قصة إسلام مايك تايسون ومتى يعود للملاكمة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه الملاكم العالمى الأمريكى مايك تايسون، وهو يصلى بصحبة الملاكم السويدي بادو جاك، الحائز على عدة بطولات عالمية في الملاكمة داخل أحد الكافيهات.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على ظهور مايك تايسون وهو يصلى في أحد الكافيهات.

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