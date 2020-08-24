ملف الأحد.. بايرن بطلاً لدوري الأبطال.. وجراحة ناجحة لعبدالشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 23 أغسطس 2020.
استشاري أعصاب تكشف خطورة مرض مؤمن زكريا
أمير مرتضى يرد على الهجوم الذي يتعرض له مصطفى محمد
أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من صفقة رمضان صبحي
"لم يوثق عقده".. والد مروان محسن يكشف مفاجأة في بقاء نجله مع الأهلي
لجنة التظلمات تكشف موعد القرار النهائي لتظلم أحمد الشناوي ضد عقوبته
الزمالك يعلن.. جراحة ناجحة لعبدالشافي.. وتركيب شريحة ومسامير
بعد إصابة القمة.. وليد سليمان يزور عبد الشافي في المستشفى (صورة)
حلم باريس يتبخر.. بايرن بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة
رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام الزمالك
برشلونة يُعلن إصابة لاعبه الجديد بفيروس كورونا
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