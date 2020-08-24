مدرب بايرن ميونخ: فخور باللاعبين.. وقضينا على "قلة الاحترام لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعرب هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني عن فخره بالفريق، بعد أن قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مساء الأحد إثر الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 / صفر.

وقال فليك في تصريحات لشبكة قنوات "سكاي" :" أنا فخور بالفريق، أعتقد عندما توليت تدريب الفريق في نوفمبر كانت هناك عناوين، ليس لدينا احترام لبايرن، التطور كان مذهلا".

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وأضاف :" لدي ثقة في الفريق .. لدينا لاعبين لديهم إرادة غير مشروطة للفوز. كان أداء جماعيا لا يصدق، يمكننا أن نكون فخورين بهذا الأداء".

وهذا هو اللقب السادس لبايرن في هذه البطولة، ليعادل رقم ليفربول، الفائز باللقب في الموسم، ويتفوق عليه فقط من حيث عدد مرات الفوز باللقب فريق ميلان الإيطالي(7 ألقاب) وريال مدريد (13 لقبا).

وتوج بايرن باللقب خلال الفترة من 1974 إلى 1976 و2001 و2013.