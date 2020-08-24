تقرير.. ثلاثية تاريخية لبايرن ميونيخ.. وبطولة بلا هزيمة للمرة الأولى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توج بايرن ميونيخ ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب باريس سان جيرمان بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب النور.

ونجح بايرن في تسجيل عددًا من الأرقام التاريخية بعد التتويج بالبطولة السادسة أوروبيا في تاريخ البافاري، نستعرضها في السطور التالية:

* حقق بايرن ميونيخ دوري الأبطال للمرة السادسة في التاريخ، ليعادل رقم ليفربول الإنجليزي، كثالث أكثر الأندية الأوروبية تحقيقا للبطولة، بعد ريال مدريد 12 لقبا، وميلان الإيطالي 7 مرات.. بايرن حقق ألقابه أعوام 74، و75، و76، و2001، و2013، و2020.

* حقق بايرن ميونيخ ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال للمرة الثانية في التاريخ بعدما حققها الفريق البافاري تحت قيادة يوب هاينكس عام 2013، ليعادل رقم برشلونة الذي حقق الثلاثية مرتين عامي 2009، و2015.

* البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن هو أول لاعب في التاريخ يُحقق ثلاثة ألقاب ويكون الهداف في جميعها.

* بايرن هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق الأنتصار في جميع مبارياته في المسابقة خلال موسم واحد، وسبق أن حقق مانشستر يونايتد رقما بعدم الخسارة في كافة مبارياته في دوري أبطال 2007 - 2008، ولكنه تعادل مباراة أمام روما.

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* حقق بايرن ميونيخ الفوز على فريق فرنسي بنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في التاريخ، حيث سبق وأن فاز بنهائي دوري الأبطال عام 1976 على حساب سانت إتيان وكان بنفس النتيجة 1-0.

* بات هانز فليك خامس مدرب ألماني في التاريخ يتوج بدوري الأبطال، بعد يوب هاينكس، وأوتمار هيتسفيلد، ووكلاوس توبمولر، ويورجن كلوب.

* هانز فليك، وتوماس توخيل، هما المدربين الألمانيين الخامس والسادس في التاريخ الذي يشارك في نهائي دوري الأبطال، بعد يوب هاينكس 1998، و2012، و2013، أوتمار هيتسفيلد 1997، و1999، و2001، وكلاوس توبمولر 2002، ويورجن كلوب 2013، و2018، و2019، ثم فليك وتوخيل 2020.

* أحرز بايرن ميونيخ 43 هدفا في مباريات دوري الأبطال، كثاني أكثر الأندية تسجيلا للأهداف بموسم واحد، خلف برشلونة الذي احتفظ بتصدر أكثر الأندية إحرازا للأهداف في موسم واحد بـ45 هدفا، مع مراعاة خوض بايرن ميونيخ مباراتين أقل بسبب إقامة مباراتي دور الـ8 ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب بسبب كورونا.

* التقى بايرن ميونيخ أمام برشلونة 5 مرات بالأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، جميع المرات التي مرّ فيها أحد الفريقين توج في النهاية بالبطولة الأوروبية.